Fabbrica a Palermo per la produzione di mascherine: il progetto del gruppo Karol

Mascherine made in Sicily. Questo il progetto del gruppo Karol strutture sanitarie che ha pensato alla realizzazione di una fabbrica a Palermo, per la realizzazione appunto di mascherine certificate tutte siciliane, ma in linea con le norme di sicurezza previste dalla comunità europea non solo per la tipologia di macchine da utilizzare, ma per i materiali che si dovranno adoperare.

Il progetto di Palermo Karol Industrie è l'ultima sfida del presidente del gruppo Karol strutture sanitarie, Marco Zummo.

"Dal 2014 siamo in prima linea nel settore delle fragilità - ha spiegato Zummo -. Da quando siamo in pandemia, abbiamo avvertito l'esigenza di venire incontro ad una richiesta diventata giorno dopo giorno sempre più crescente e la necessità di potenziare immediatamente il sistema di protezione dei nostri pazienti, degli operatori in corsia ma anche di tutti i cittadini".

La mascherina progettata può garantire una filtrazione batterica pari al 99% grazie al multistrato di tessuto. Sono ideali per l’uso quotidiano e possono andare bene sia per i cittadini, che per il personale sanitario.

I tessuti utilizzati sono certificati Oeko-tex standard 100 e possiedono il report di biocompatibilità completo secondo la norma 10993. Gli elastici sono certificati Oeko-tex standard 100 e sono latex free.

