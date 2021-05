Palermo, il Comune pianta 30 alberi allo Zen: un progetto promosso da Renzo Piano

Allo Zen lavori per il recupero di una piccola area residuale rimasta incolta tra gli edifici esistenti, in cui il Comune di Palermo sta piantando 30 alberi. L'amministrazione comunale, in condivisione con l'Università degli Studi, sta realizzando, con maestranze del Coime, il progetto del gruppo di lavoro del G124 di Palermo.

L'intervento si muove nell'ottica del “rammendo” promosso da Renzo Piano, che ha finanziato le borse di studio dei giovani progettisti. Completati gli sbancamenti, per livellare il terreno, e la realizzazioni dei muretti perimetrali, si sta ora procedendo con l'impianto degli alberi disposti lungo i bordi dell'area, per finire, successivamente, con la piantumazione di una grande ficus magnolioides e con l'installazione dei giochi per i bambini.

Il vicesindaco con delega al decoro urbano, Fabio Giambrone e l’assessore al Verde, Sergio Marino, sottolineano “lo spessore della iniziativa e non solo per il qualificato partenariato ma anche per la scelta che vede sostenere giovani progettisti cimentarsi su un intervento di recupero (rammendo) in un contesto dove sono ancora consistenti le attività di rigenerazione da attivare. Un alto valore simbolico ma anche un'altra tessera di un mosaico che deve proseguire coinvolgendo studenti abitanti ed istituzioni”

