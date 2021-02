"Il lockdown ci ha spinto a reinventarci", a Palermo la storia di 4 donne diventate... sarte

Tagliano e cuciono ma odiano il gossip. Hanno grande padronanza delle trame anche senza andare al cinema. Odiano le etichette e adorano le fettucce: Roberta De Grandi, Anna Barba, Daniela Graziano e Christine Hofmeister sono donne (quasi) sempre sull’orlo di una imbastitura.

Soprattutto da quando hanno deciso di scommettere su Coccadoro, un progetto-brand che, da stoffe e tessuti dimenticati, fa nascere borse, collane, cuscini (e, prossimamente, anche vestiti) da vendere online.

«Siamo quattro amiche over 50 ma under 60», dice Christine, «il lockdown ci ha ‘costretto’ a interrogarci e riflettere sul senso della nostra vita professionale». Alle spalle, le quattro donne hanno storie di ordinarie sventure lavorative con un ventaglio che va dalla cassa integrazione al licenziamento.

«Avevamo due opzioni», continua Christine, «soccombere o reagire. Abbiamo scelto la seconda ed eccoci qua, pronte per una nuova avventura ‘in proprio’ perché, per il circuito, alla nostra età, siamo fuori mercato. Quindi, abbiamo preso tutto il coraggio che serviva e abbiamo detto bye-bye alla nostra vecchia vita e ci siamo ‘reinventate’ tuffandoci in questa meravigliosa avventura».

