Fiasconaro presenta il nuovo sito: "Racconta la vera essenza della nostra storia"

Fiasconaro, pluripremiata azienda dolciaria di Castelbuono, in provincia di Palermo, presenta il suo nuovo sito. Una piattaforma di forte impatto emozionale, sia grazie al video introduttivo, elemento centrale della navigazione che rievoca la preparazione del Panettone vista attraverso gli occhi di un bambino - simbolo dello scambio intergenerazionale e del futuro - sia grazie alla cromia calda e avvolgente della Home Page e nelle diverse sezioni.

“Questo sito - consultabile QUI - racconta la vera essenza della nostra storia e i valori che da sempre ci hanno ispirato, di generazione in generazione”, ha commentato con soddisfazione il Maestro Nicola Fiasconaro. “L’espressione qualità senza compromessi, che compare nel nuovo sito, significa soprattutto che l'affermazione del nostro brand, in Italia e sui mercati internazionali, non può prescindere dall'attenzione nella scelta degli ingredienti, dalla lavorazione esclusivamente artigianale, dal rinnovarsi della tradizione dell'alta pasticceria siciliana, dalla cura della filiera distributiva. Solo così possiamo garantire la creazione di un prodotto unico, quello che caratterizza la nostra azienda e che fa di Fiasconaro un marchio davvero esclusivo”.

Il sito si sviluppa nelle due macro sezioni dedicate alla Storia e ai Prodotti dell’azienda Fiasconaro, coinvolgendo il visitatore in un’emozionante avventura multisensoriale alla scoperta di sapori antichi e genuini, tipici solo della Sicilia. Un viaggio multimediale che racconta la favola della Famiglia Fiasconaro e i valori del suo DNA imprenditoriale: il rispetto della tradizione, della natura e dei suoi tempi, ma anche il forte legame dell’azienda con il Territorio e la rigorosa artigianalità dei suoi prodotti. E ancora: la valorizzazione delle Persone e della loro Professionalità come vero tratto distintivo del Patrimonio dell’azienda.

A guidare la navigazione ci sono le immagini emozionali e coinvolgenti del video che racchiude la Favola Fiasconaro.

L’Arte dell’Alta Pasticceria e della preparazione del panettone rivivono attraverso gli occhi di un bambino e di una bambina, simboli del Futuro, che assistono con gioia e curiosità alla nascita del dolce. Dai campi dove viene raccolta la Manna, fino al laboratorio, dove con amore e pazienza il tempo viene scandito dalle fasi della lavorazione. E poi nella Piazza Margherita, cuore pulsante di Castelbuono, il panettone prende vita in mezzo alla gente. É la Cultura della Convivialità e della bellezza, il Legame con la Terra, che Fiasconaro interpreta esaltando con maestria ed eleganza i sapori e gli ingredienti di eccellenza che rendono unica la Sicilia. E che il viaggio abbia inizio…

Sapori, profumi e alchimie della Sicilia sono la suggestiva cornice della storia e della tradizione dell’azienda dolciaria Fiasconaro, nata nel 1953 a Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Oggi l'azienda, giunta alla terza generazione è un'eccellenza del made in Italy, con un fatturato di oltre 18 milioni di euro e una crescita del 20% su tutti i principali mercati: Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda e con un orizzonte strategico rivolto al mercato asiatico. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità. Il panettone e la colomba Fiasconaro rappresentano il core-business dell’azienda e cresce sempre di più l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture e spumanti aromatici.

