Forum Palermo compie 11 anni: challenge virtuale e premi per una pioggia di auguri

"Undici anni con Forum Palermo" è il titolo dell’evento digitale che si terrà, da sabato 21 a domenica 29 novembre, sui canali social del Centro Commerciale. Una challenge originale e divertente che permetterà al numeroso pubblico digitale, di partecipare - sebbene solo virtualmente - al compleanno del più grande Centro Commerciale della Sicilia Occidentale e ricevere un dolce omaggio.

I visitatori (il gioco è consentito solo ai maggiorenni) sono invitati a postare due foto, una delle quali li ritrae all’interno del Centro nel 2009 (anno dell’apertura) e l’altra scattata recentemente, sulle pagine Facebook e Instagram di Forum Palermo accompagnate da un messaggio di auguri.

I volti del pubblico andranno a comporre un racconto collettivo che farà emergere, attraverso le espressioni, le pose, le pettinature e i look, come eravamo e come siamo adesso.

Per partecipare al gioco virtuale basterà postare le foto utilizzando gli hashtag #11AnniConForumPalermo e #forumpalermo; coloro che aderiranno all’iniziativa saranno premiati con un regalo, che consisterà in una sweet box personalizzata con dolci al pistacchio. La sweet box potrà essere ritirata (fino ad esaurimento scorte), da martedì 1 a domenica 13 dicembre 2020, presso l’Info point all’interno del Centro Commerciale mostrando al personale addetto le foto postate e firmando la liberatoria prevista dal regolamento.

Il 25 novembre, giorno del compleanno, Forum Palermo si arricchirà di nuove luci e colori; saranno infatti accese le luminarie natalizie installate all’interno delle piazze, lungo la galleria e all’esterno della struttura.

In questi ultimi giorni del mese in corso, e precisamente venerdì 27, si celebrerà anche il Black Friday e saranno molti gli esercizi commerciali che, anche quest’anno, aderiranno all’iniziativa permettendo così ai visitatori di acquistare a prezzi scontati: abbigliamento, accessori, oggetti per la casa, libri, offerte legate alla tecnologia o altro ancora.

Per accedere in sicurezza al Centro Commerciale, la direzione di Forum Palermo invita ogni visitatore a rispettare le norme anti-pandemiche. Chiunque dovrà indossare la mascherina e igienizzare le mani nelle apposite colonnine posizionate agli ingressi e all’interno della galleria e dei negozi.

