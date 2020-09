Nozze vip a Bagheria, il leader dei Radiohead Thom Yorke sposa l'attrice siciliana Dajana Roncione

Tutto pronto, a Bagheria, per le nozze Thom Yorke, il leader dei Radiohead, e l'attrice siciliana Dajana Roncione. Il matrimonio si celebra oggi, 19 settembre, a Villa Valguarnera, la stessa location dove è stato girato il film "La dea Fortuna" di Ferzan Ozpetek.

“Questo fine settimana, nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia”, ha spiegato il cantante del gruppo inglese, uno dei più celebrati e importanti degli ultimi trent’anni.

Il periodo non è dei migliori a causa della pandemia, ma la coppia non ha voluto rinunciare al matrimoni siciliano, in barba agli spostamenti. Thom Yorke ha spiegato che “La Sicilia è l’isola natale di Dajana. È cresciuta a Monreale, camminava per andare a scuola davanti al suo bellissimo duomo ogni mattina e ha ancora molti amici e parenti lì”.

I due si sono conosciuti tramite amici in comune. "Negli ultimi due anni mi sono trasferita a Oxford - aveva raccontato tempo fa l'attrice a Vanity Fair - e abbiamo deciso di vivere insieme. Ci siamo riconosciuti subito e ci siamo sempre sostenuti a vicenda in ogni cosa".

Thom Yorke ha conosciuto la Sicilia 25 anni fa, nel 1995, in occasione di un memorabile concerto dei Radiohaed al Cibali di Catania. Il destino lo ha congiunto con quella che oggi diventerà sua moglie. Dajana, infatti, si è sempre detta una fan dei Radiohead. Una sua amica tempo fa ha dichiarato che "fin da ragazzina Dajana diceva che avrebbe sposato quell’uomo. Impazziva letteralmente per lui". E così sarà oggi.

