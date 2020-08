Vacanza a Palermo per Baby K: sui social i video da Mondello a piazza Pretoria

È bastato poco per spargere la voce della sua presenza a Mondello. Ecco che molti ragazzi hanno cercato, attraverso video e foto, di immortalare Baby K giunta nella borgata marinara.

La giovane cantante ha cenato in uno dei ristoranti del lungomare, regalando ai suoi fan alcuni attimi della sua vacanza palermitana. Prima al Foro Italico, poi a Mondello e stamattina in piazza Pretoria, Baby K si sta concedendo qualche giorno di relax nel capoluogo siciliano.

Il vero nome della rapper italiana, 37 anni, è Claudia Nahum. Nata a Singapore, è l'unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Tanti i suoi successi. L'ultimo ancora in rotazione nelle radio è "Non mi basta più", tormentone estivo realizzato in collaborazione con Chiara Ferragni.

