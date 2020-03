Emergenza coronavirus, dall'oncologia pediatrica: "Acquistate uova pasquali per solidarietà"

Invito di solidarietà per non abbandondare i piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico. A lanciare l'appello è l'Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili:

L’emergenza coronavirus quest’anno impedirà l’allestimento degli stand nelle principali piazze siciliane per la tradizionale campagna Aslti di sostegno della mission “In ospedale come a casa”. L’Associazione, dunque, invita aziende e imprese ad acquistare le uova pasquali come dono per i propri dipendenti, o per regalarle a enti di assistenza, a case famiglia, e a residenze per anziani.

“Abbiamo deciso di coinvolgere il tessuto economico siciliano, pur comprendo il momento difficile che attraversa - sottolinea, Ilde Vulpetti, direttrice dell’area operativa di Aslti- perché crediamo che, un gesto solidale, possa aiutare anche chi lo compie, e potrà regalare un po’ di normalità in questo momento così difficile per tutti”.

Le uova pasquali si possono ordinare chiamando il 392- 8957134, o 091 48 6798, o collegandosi alla pagina web di Aslti, www.liberidicrescere.it, o info@liberidicrescere.it

