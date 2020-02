Un violino per il Conservatorio di Palermo, l'iniziativa solidale di Extroart

Generosità anche nel giorno del suo compleanno. Quasi una costante per Ludovico Gippetto presidente e fondatore dell’associazione no profit Extroart, che ha deciso di destinare tutti i propri regali a un'iniziativa solidale.

In passato una raccolta fondi lanciata da Gippetto ha permesso l’acquisto di un elettrocardiografo poi donato all’associazione "La Stella di Lorenzo" per la prevenzione e lo studio della morte infantile. Questa volta il presidente di Extroart ha voluto aiutare una giovane promessa della musica, che sarà individuata tra gli allievi del Conservatorio di musica palermitano.

Grazie ai suoi canali social, Ludovico Gippetto ha invitato tutti i suoi amici a non acquistare alcun regalo personale ma di fare una libera offerta utile all'acquisto di un violino da donare, in onore di Aldo Mausner scomparso recentemente.

“Intendiamo acquistare un violino o magari anche due - dichiara Ludovico Gippetto - che doneremo a chi ha talento e forse qualche difficoltà a reperirne uno adeguato. Un modo particolare anche per ricordare la memoria artistica del socio e maestro Aldo Mausner recentemente scomparso e che con il suo violino ha riscaldato l’Oratorio di Santo Stefano protomartire, un luogo a cui era particolarmente legato”.

Durante una cerimonia, a cui parteciperà tra gli altri anche il fortunato musicista, tutti i donatori riceveranno una riproduzione artistica a tiratura limitata, realizzata appositamente per l’evento.

© Riproduzione riservata