Due cuori e...una cuccia, la storia di Angie e Mario: da Londra a Partinico

Due cuori e una...cuccia. L'ex ballerina palermitana Angela Pinzarrone (detta Angie) e l'ex cuoco (vegetariano) albanese Mariglen Muhametllari (Mario per gli amici) hanno lasciato Londra per creare un'oasi a Partinico per i loro trovatelli.

Sposati nel 2014, il loro amore per gli animali li ha spinti ad abbandonare la loro "vecchia" vita per dare vita alla "Zampa siciliana onlus" che ospita più di ottanta cani abbandonati, una dozzina di gatti, sei caprette e tre conigli e apre le porte a tutti i randagi bisognosi che incrociano sulle loro strade.

Ma la coppia non si ferma qui. Il prossimo obiettivo è quello di trovare i fondi necessari per acquistare il terreno dove sorge il rifugio per trasformarlo in maniera permanente in un centro per la sensibilizzazione al rispetto e alla tutela di tutti gli animali.

L'articolo completo di Giusi Parisi nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia di oggi.

