Palermo, ex compagni di classe si rincontrano dopo 50 anni

Ex compagni di classe, 50 anni dopo. È passato tanto tempo dal giorno del diploma eppure gli ex alunni della V TcB dell'Istituto Vittorio Emanuele III di Palermo hanno scelto di incontrarsi a Bagheria per un salto nel passato e uno scambio di auguri.

Tante emozioni, risate e naturalmente valanghe di ricordi hanno reso speciale la rimpatriata dei compagni di classe, che sono rimasti legati nonostante il lungo tempo trascorso dal giorno del diploma.

