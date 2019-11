Il porto di Palermo dà il benvenuto a Msc Grandiosa: è tra le più moderne al mondo

Il porto di Palermo ha dato oggi il benvenuto a Msc Grandiosa, nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista ambientale, che salperà ogni settimana da Palermo per le crociere nel Mediterraneo Occidentale. L’arrivo della nuova ammiraglia, consegnata all’armatore il 31 ottobre dai Chantiers de l’Atlantique, consentirà alla compagnia crocieristica leader in Mediterraneo, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo, di compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso che la porterà a diventare un’azienda a emissioni zero.

Tra le tappe più significative, in questa direzione, vi è la decisione di diventare dal 1 gennaio 2020 una compagnia totalmente «carbon neutral», ossia a impatto zero CO2. Per celebrare il primo attracco di Msc Grandiosa, che può ospitare oltre 6.300 passeggeri, è stata organizzata a bordo della nave la tradizionale cerimonia del Maiden Call alla presenza di Luca Valentini, Direttore Commerciale di Msc Crociere, Salvatore Lo Re, Direttore Generale di Msc Sicilia, e delle principali autorità, tra cui l’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Salvatore Cordaro, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pasqualino Monti e il Comandante della Capitaneria di Porto, Ammiraglio Roberto Isidori.

«È una giornata importantissima per il porto di Palermo - ha detto Cordaro - Sono sicuro che la collaborazione con Msc Crociere contribuirà a valorizzare le attrazioni turistiche e le bellezze culturali offerte dalla città di Palermo e dall’isola». «Con l’arrivo di Msc Grandiosa, Msc Crociere consolida la sua presenza nello scalo di Palermo», ha osservato il presidente dell’AdSP Pasqualino Monti. «L'Autorità di sistema portuale è ora fortemente impegnata ad adeguare le infrastrutture siciliane per ospitare queste meraviglie del mare». «Dopo Msc Seaview, è per noi un onore poter tornare a Palermo per presentarvi la nostra nuova ammiraglia, la nave più green della nostra flotta e un vero concentrato di tecnologia», ha sottolineato Luca Valentini, Direttore Commerciale Msc Crociere.

"Nello scalo siciliano, durante la stagione 2020, Msc Crociere porterà 256 mila turisti a testimonianza della centralità rivestita dal porto palermitano, e dalla Sicilia intera, nelle strategie di crescita della compagnia». Ogni martedì la nave partirà da Palermo per compiere crociere settimanali nel Mediterraneo Occidentale con un itinerario in partenza da Genova per poi toccare le città di Civitavecchia, Malta, Barcellona e Marsiglia durante la stagione invernale mentre, nella stagione estiva toccherà Napoli, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.(ANSA).

