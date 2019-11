Palermo, all'aeroporto la prima travel web serie tutta siciliana

All’aeroporto di Palermo sbarca “Sicilian Rhapsody”, la prima travel web-serie interamente girata in Sicilia. Interpretata da Ashley Hames e Rossella Guarneri – la serie racconta il territorio siciliano e le sue eccellenze. Sul video wall dell’aerea arrivi dell’aeroporto di Palermo sarà trasmesso a ciclo continuo il trailer di circa tre minuti che condensa i cinque episodi della serie. Realizzata grazie ad un cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, con il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. La web serie è stata autoprodotta dall’agenzia di viaggi di lusso Absolute Sicilia (brand di “Tour Plus Sicilia”), con la regia di Riccardo Cannella della Cinnamon, e mira a fare conoscere al pubblico internazionale le peculiarità del territorio siciliano e le innumerevoli possibilità di vivere esperienze privilegiate ed uniche.

Secondo Dario Ferrante, CEO di Absolute Sicilia e ideatore del progetto filmico, “vedere le immagine di “Sicilian Rhapsody” proiettate sui led walls dell’aeroporto di Palermo ci riempie di orgoglio. Anche perché lo scalo palermitano fa da sfondo all’inizio e alla fine della nostra web-series. Una porta d’ingresso fisica e simbolica alla nostra terra e alle splendide esperienze descritte nelle cinque puntate. Ringrazio la Gesap sia per la preziosa collaborazione e disponibilità dimostrata in occasione delle riprese, sia per il percorso di innovazione intrapreso, utilizzando anche la nostra web series come strumento di marketing territoriale”.

(nella foto, da sinistra: Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, Dario Ferrante CEO di Absolute Sicilia, Mariangela Ciappina, responsabile sviluppo aviation di Gesap).

