“Ricordati chi sei”, a Palermo il contest musicale contro la violenza di genere

La musica come strumento di sensibilizzazione per prevenire e contrastare la violenza di genere. Questo è l’obiettivo che anima Ricordati chi sei, il contest musicale per cantautori, interpreti e band finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso dalla Cooperativa sociale 3P Padre Pino Puglisi, Consorzio Tartaruga e Unione degli Assessorati, con la direzione artistica dell’Associazione “Rock10elode”.

L’iniziativa sarà presentata domani alle 17 al Cre.Zi.Plus di Palermo (all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa, padiglione 10, via Paolo Gili, 4).

Il contest sarà aperto ai ragazzi sotto i 25 anni di età, siano essi cantautori o componenti di una band (nel caso di gruppi il requisito dell’età dev’essere posseduto almeno dal 50% dei membri). Per partecipare basterà compilare – a partire da domani – il modello disponibile sul sito Internet http://www.ricordatichisei.it/, entro e non oltre la mezzanotte del 15 dicembre 2019. Al form dovrà essere allegato un brano musicale di qualsiasi genere, sia esso una cover o un brano originale, eseguite in entrambi i casi dall’artista partecipante.

«Il progetto – spiegano gli enti promotori – intende promuovere un’intensa campagna di sensibilizzazione al contrasto della violenza di genere, con un messaggio, "Ricordati chi sei", volto tanto all’uomo che quando agisce con violenza dimentica chi sia realmente, che alla donna vittima, che può e deve uscire dalla violenza».

A essere selezionati saranno 10 artisti, tra solisti e band, che dopo aver seguito un laboratorio di songwriting (gratuito e con frequenza obbligatoria) della durata complessiva di 30 ore (10 incontri da 3 ore per 10 settimane, da gennaio a marzo 2020) e tenuto da autori diplomati al Cet di Mogol e compositori, si esibiranno dal vivo sul palcoscenico del Teatro Golden di Palermo il prossimo 7 maggio 2020. Ogni artista porterà sul palco, oltre a una cover, il brano che sarà stato composto durante il laboratorio, e che tratterà gli argomenti proposti dal progetto.

Al primo classificato andrà in premio la registrazione in studio del brano inedito con annesso videoclip, mentre una giuria speciale composta da giornalisti valuterà il miglior testo, assegnandogli un premio speciale. Tutti e dieci i finalisti prenderanno parte, dopo l’esibizione al Teatro Golden, a cinque eventi musicali che si terranno in diversi Comuni della provincia di Palermo, durante i quali potranno eseguire dal vivo il brano con cui hanno partecipato a Ricordati chi sei.

La partecipazione a tutte le fasi del contest è gratuita. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il regolamento del progetto, disponibile da domani all’indirizzo http://www.ricordatichisei.it.

