Excursus a Palermo per la scelta del percorso di studi: torna Orienta Sicilia

Anche le Università della Danimarca della Svizzera e della Francia quest’anno tra gli stand di OrientaSicilia - ASTERSicilia, la manifestazione sull’orientamento universitario e professionale promossa dall'Associazione ASTER e giunta alla 17esima edizione.

Appuntamento allo stand 20 della fiera del Mediterraneo a Palermo da domani e fino al 14 novembre con la fiera dell'Università e dei Mestieri. Il 15 e il 16 novembre toccherà invece alla fiera della scuola media.

La fiera è la prima manifestazione del sud Italia sull’orientamento universitario e professionale grazie alla presenza delle più importanti Università di tutta Italia, quest’anno anche estere, Accademie e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale.

OrientaSicilia è dedicata agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori provenienti da tutta la Sicilia. Le scolaresche verranno guidate in un excursus stimolante tra le numerose proposte: studi classici e moderni, la moda e il design, le arti e la comunicazione.

Tra gli stand: la la presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per presentare finalità e obiettivi del Servizio Civile Nazionale, con particolare riferimento al territorio siciliano; l’Esercito Italiano, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e i Carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono perseguire la carriera militare; la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno.

L’Agenzia delle Entrate con il progetto “Fisco e Scuola” al fine di diffondere la cultura contributiva all’interno delle scuole. Quest’anno per il primo anno sarà presente l’Inps.

