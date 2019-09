Ospedale dei Bambini, a Palermo piccoli pazienti si improvvisano pizzaioli

Un gruppo di piccoli pazienti, affetti da patologie diverse, seguiti ambulatorialmente dall’Ospedale Pediatrico di Palermo Di Cristina, sono stati ospitati dal Centro Commerciale Forum Palermo.

Bambine e bambini, accompagnati, oltre che dai genitori, dal personale medico, infermieristico e dalle assistenti sociali del presidio ospedaliero, hanno trascorso una intera mattinata al Centro Commerciale per visitare Aquarium – creature del mare (che si chiuderà domenica 22 settembre), una originale mostra dove si possono ammirare oltre 100 perfette riproduzioni a grandezza naturale degli esemplari più rari e curiosi che abitano gli ambienti marini.

Nella seconda parte della mattinata i piccoli pazienti si sono improvvisati pizzaioli.

Muniti di cappellini e grembiuli hanno lavorato la pasta, l’hanno condita con pomodoro e mozzarella e, con l’aiuto degli chef del locale, hanno infornato le loro prime pizze e poi le hanno degustate insieme ai genitori e al personale medico. Una giornata davvero particolare fuori dalle mura dell’ospedale.

“Iniziative come quelle vissute al Centro Commerciale sono davvero importanti – spiega Desirée Farinella della direzione medica Di Cristina - oltre a rappresentare un momento di svago è anche un modo per rafforzare il legame tra famiglie ed ospedale. Per i piccoli pazienti, inoltre, diventa un momento di condivisione e di scoperta non soltanto con la propria famiglia ma anche con le figure professionali che li seguono abitualmente. Forum Palermo – aggiunge la dottoressa Farinella – organizza spesso delle iniziative con i nostri bambini, ma quella di oggi è stata particolare perché li ha coinvolti in prima persona, sia per quanto riguarda la visita alla mostra, dove hanno ricevuto un attestato di “piccoli esploratori marini”, che per la lavorazione della pizza, attività che li ha davvero entusiasmati”.

