Cani dal look perfetto, il palermitano Fabio Brandi vince in Ungheria

Toelattura da medaglia d'oro all'Hungary International Gold Dog Grooming Show a Budapest. A conquistare il podio il palermitano Fabio Brandi, 38 anni, da tempo sulla cresta dell'onda negli show dedicati alle cure di bellezza dei quattro zampe di razza.

Tra i centro partecipanti, Brandi si è aggiudicato il campionato con un lavoro su un esemplare di Scottish Terrier di colore nero nella categoria «stripping», ovvero la toelettatura su cani a pelo ruvido. Brandi ha dimostrato così il suo valore non solo in campionati italiani di grooming ma anche in contest internazionali. Groomer professionista dal 1998, è anche un allevatore pluripremiato.

Nel 2005 ha adottato Frankie, un cucciolo di Jack Russell. «Sono rimasto affascinato dal suo temperamento – racconta – così ho deciso di mettergli accanto Amy, una femmina della stessa razza di straordinaria bellezza che è diventata poi la mia musa ispiratrice». Con lei ha partecipato ai concorsi cinofili di bellezza più importanti del mondo, in veste di allevatore e toelettatore.

