Una teca, con dentro un manichino in tuta rossa e la maschera di Dalì, è comparsa questa mattina in piazza Ruggero Settimo a Palermo.

Sotto la scritta: "Palermo è dei nostri o forse no". È l'operazione di marketing d'impatto del "La casa di carta", serie tv di Netflix, per annunciare la terza stagione che prenderà il via il 19 luglio prossimo.

