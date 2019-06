Il figlio di Walter Zenga si sposa a Palermo: alla Cala il matrimonio di Jacopo e Claire

Il figlio di Walter Zenga, Jacopo, si sposerà a Palermo. Il primogenito dell'ex allenatore rosanero, e la sua fidanzata Clara Milazzo hanno scelto di coronare il loro sogno d'amore qui, in Sicilia, più precisamente alla Cala di Palermo.

Le nozze si terranno sabato prossimo, 22 giugno, nella Chiesa Santa Maria la Nova, alla Cala appunto. Mentre il ricevimento si terrà in una elegante villa nel cuore della città. A organizzare il matrimonio la wedding planner palermitana Maria Macchiarella.

Jacopo, 32 anni, e Clara, per gli amici Claire, sono fidanzati dal novembre 2017. Anche il figlio dell'«uomo ragno» ha seguito le orme del padre: è calciatore, attualmente gioca come attaccante nel Sondio, in serie D. Claire invece lavora a Milano per Lottomatica. Ma da "buona" palermitana, la ragazza ha deciso di sposarsi nella sua città natale.

Al matrimonio sarà presente anche l'altro figlio di Walter Zenga, Andrea. I due si rincontreranno dopo 12 anni.

Andrea, anche lui ex portiere, è noto al grande pubblico per avere partecipato all’edizione 2018 di "Temptation Island Vip", assieme alla fidanzata Alessandra Sgolastra.

© Riproduzione riservata