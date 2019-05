Progetto Erasmus, a Palermo gli studenti del quartiere Sperone accolgono compagni stranieri

L'istituto comprensivo scolastico "Giuseppe di Vittorio" del rione Sperone a Palermo partecipa quest'anno ad un progetto di partenariato per scambi tra scuole Erasmus dal titolo European Healthy Lifestyle (Stile di vita sano in Europa).

Dal 27 al 31 maggio l'istituto ospiterà 45 tra alunni di 11-16 anni e docenti di quattro scuole, provenienti dalla Polonia, dalla Romania, dall'Ile de la Réunion (Madagascar) e dalla Francia.

Lunedì alle 9 si svolgerà la manifestazione d'accoglienza dei gruppi partecipanti alla presenza dei principali rappresentanti delle Istituzioni scolastiche e cittadine, coordinata dal dirigente scolastico Andrea Tommaselli e dalla referente del progetto Erasmus Milena Marsala.

Alla manifestazione saranno presenti, tra gli altri, l'assessore alle Culture, Adham Darawsha, l'assessora alla scuola Giovanna Marano, e il Provveditore Marco Anello.

Gli studenti che partecipano al progetto saranno coinvolti in diverse attività didattiche e culturali, tanto a scuola quanto in giro per alcuni siti di particolare interesse artistico e culturale della Sicilia. Durante la settimana di permanenza il gruppo visiterà le sedi istituzionali della città. Sono previste attività sportive con la collaborazione del Coni e della Lega navale italiana che vedrà i ragazzi impegnati in uscite in barca a vela lungo la costa della città. Il gruppo si sposterà anche ad Agrigento, dove effettuerà un percorso a ritroso sullo sport nell'antica Grecia, ammirando i reperti del Museo Archeologico e la valle dei templi con particolare riguardo al Gimnasyum e al Giardino della Kolymbethra.

Le prossime mobilità vedranno gli allievi dell'istituto partecipare ad ottobre alle attività in Romania, a marzo all'Ilê de la Réunion (Madagascar), a maggio in Francia presso la scuola capofila del Progetto per le attività conclusive.

