Petralia Soprana, 5 generazioni in una famiglia: festa e foto ricordo nel “Borgo più bello d’Italia”

Cinque generazioni in una stessa famiglia. A Petralia Soprana, “Borgo più bello d’Italia”, il compleanno del piccolo Daniel è stata l’occasione per una festa doppia, come si vede da questa foto e come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola.

Le cinque generazioni si sono riunite: oltre al piccolo che ha compiuto un anno, c’è la mamma Cristiana che ne ha 21, la nonna Daniela che ne ha appena 40 (ma diventata nonna a 39), la bisnonna Maria Concetta di 71 e la trisavola Carmela 94. Un evento raro per un comune come Petralia Soprana che si spopola giorno dopo giorno e dove giovani o intere famiglie vanno via in cerca di occupazione. (Da sinistra la mamma Cristiana, nonna Daniela, Daniel e Maria Concetta e la trisavola Carmela. Foto Shrejaan Gargano)

