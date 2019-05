Torna la sagra del Finocchietto: musica, show e degustazioni a Blufi

Le Madonie e la piccola comunità di Blufi per il quinto anno consecutivo festeggiano uno dei loro prodotti d’eccellenza, il finocchietto selvatico. Già da tempo i cittadini sono in fermento, immersi nei preparativi per l’allestimento della sagra che si terrà il 12 maggio.

La quinta Sagra del Finocchietto Selvatico propone appuntamenti per tutti i gusti. Con eventi pensati per tutti: dal trekking, alla visita al Santuario della Madonna dell’Olio e al Museo etnoantropologico e al Presepe meccanico. La giornata sarà animata da Dj Fabri e Calismaio e da due gruppi folk. La novità di quest’anno è data dal convegno che si terrà nel pomeriggio e all’aperto per dare la possibilità ai visitatori che lo vorranno di assistervi e si parlerà di “Identità madonita”.

Al termine del convegno lo spettacolo del comico palermitano Sasà Salvaggio ed infine la serata si concluderà con il concerto di canti popolari con la band “Amuri di terra” che vedrà la partecipazione di Riccardo Termini, vincitore della quarta puntata della Corrida.

La Sagra del Finocchietto Selvatico rientra nel piano promozione dei cittadini di Blufi, che intendono promuovere l’alimento “Foeniculum Volgare” dal valore nutrizionale elevatissimo e dalle riconosciute proprietà stimolanti: il finocchietto è un potete digestive naturale, particolarmente adatto per prevenire e curare le infezioni in considerazione delle particolari proprietà antisettiche. Il consumo dei semi di finocchietto è indicato anche per contrastare l’alitosi mentre le tisane a base di finocchietto selvatico sono consigliate per le spiccate proprietà diuretiche. Insomma, un alimento naturale, buono e sano. Un vero toccasana per la salute.

La Sagra del Finocchietto Selvatico mira ad affermarsi sempre più come una naturale vocazione per la comunità di Blufi, “capitale” del finocchietto selvatico.

Il menú sagra del finocchietto selvatico

Antipasto: variabili a base di formaggio al finocchietto polpette di finocchietto bruschetta con paté di finocchietto

Primo piatto: sedanini con salsa ragù di salsiccia finocchietto e mollica tostata.

Secondo piatto: panino con salsiccia arrosto con semi di finocchietto

Dolce: cupcake al finocchietto e liquore con finocchietto fresco secondo la ricetta tradizionale

Vino locale

