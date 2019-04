Cinque giorni dedicati ai diversamente abili: poesia, arte e musica a Palermo

Cinque giorni dedicati ai diversamente abili a Palermo presso palazzo Ziino, dall'8 al 12 aprile. “Dalla tela alla cura" è il sottotitolo scelto per l'iniziativa, perché dipingere ed esprimersi attraverso i colori non è solo un’arte ma anche un modo per conoscere se stessi e il disagio altrui.

L'associazione unalottaxlavita onlus (www.unalottaxlavita.eu) è sempre più presente a Palermo, in continua crescita nei rapporti istituzionali nazionali, regionali e comunali, oggi vanta nel proprio direttivo, poiché fortemente determinati nel fare rete, anche presidenti di altre organizzazioni operanti sul territorio.

Destinata ad allargarsi a macchia d’olio l'associazione unalottaxlavita onlus è presente in ben 18 regioni su 25, ha sede legale in Calabria e segreteria operativa in Sicilia.

L’associazione si occupa di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.

Nel dettaglio tutte le attività previste a palazzo Ziino nella settimana della disabilità:

Lunedì 8 aprile alle 16.30 conferenza stampa di apertura. Alle 18 l’inaugurazione della manifestazione con buffet e momenti musicali. Spazio alla cultura con la recitazione di poesie di Maria Concetta Ucciardi, Rosa Maria Chiarello e Rosanna Badalamenti.

Martedì 9 aprile alle 16.30 la poetessa Maria Concetta Ucciardi aprirà la tavola rotonda recitando una poesia sul tema trattato.

Mercoledì 10 aprile alle 16.30 la poetessa Rosa Maria Chiarello aprirà la tavola rotonda recitando una poesia sul tema trattato.

Giovedì 11 aprile alle 16.30 toccherà invece alla poetessa Rosanna Badalamenti. Venerdì 12 aprile sempre alle 16.30 sfilata di moda realizzata da bambini disabili, presentata da Alex Borghini.

