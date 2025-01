Palermo, urologia del Buccheri La Ferla riceve il riconoscimento Bollino Azzurro

L’unità operativa complessa di urologia dell’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli diretta dal dottor Antonio Lupo è uno dei 156 ospedali che hanno ricevuto il riconoscimento da Fondazione Onda Ets nel quadro della seconda edizione del Bollino Azzurro, volta ad individuare i centri, partendo dal network di ospedali con il Bollino Rosa, virtuosi per l’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali post chirurgiche.

«Siamo molto contenti e orgogliosi per questo premio che riceviamo per la seconda volta – dichiara Antonio Lupo –. Afferma l’impegno costante di tutti gli specialisti dell’équipe dell’Ospedale Buccheri La Ferla - e il modello di cura che da anni utilizziamo in Ospedale che ci permette di stare accanto ai pazienti in tutte le fasi del loro percorso: dalla diagnosi, all’intervento e al follow-up».

Il Bollino Azzurro viene assegnato considerando la presenza nell’ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche, di servizi clinico- assistenziali dedicati al tumore della prostata e alle complicanze funzionali post-chirurgiche e ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e assistenza dei pazienti.