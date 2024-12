Open Day al Policlinico di Palermo, ambulatori aperti per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid

Il prossimo 14 dicembre, in occasione dell'Influ day, promosso dalla Regione Sicilia, il Policlinico aprirà i suoi ambulatori presso il Dipartimento di Igiene per l’Open Day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid.

Dalle 9 alle 14, senza bisogno di prenotazione, tutti i cittadini potranno recarsi presso l’Ambulatorio vaccinale dell’Azienda ospedaliera universitaria (presso il Dipartimento di Igiene e Microbiologia G. D’Alessandro, via del Vespro, 133) per aderire all’iniziativa e proteggersi contro i due temibili virus e, al contempo, ricevere risposte qualificate, sulla base delle ultime indicazioni dell’OMS e dell’Istituto superiore di sanità, su eventuali dubbi e insicurezze relative alla vaccinazione.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero dedicato Aziendale 339 87 63 093 nei seguenti giorni e orari: lunedì 10-12:; martedì 14:30-16:30; mercoledì e giovedì 9-10:30, o consultare il seguente link: https://www.policlinico.pa.it/web/guest/vaccinazioni1

La direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari, sottolinea: «La vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid rappresenta un'arma fondamentale per proteggere la salute pubblica, soprattutto durante la stagione invernale. La prevenzione è il primo passo verso un sistema sanitario sostenibile e verso una società più sicura. Il nostro obiettivo è tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, i pazienti con patologie croniche e i professionisti della salute, che sono in prima linea nella cura dei malati. I vaccini sono sicuri ed efficaci: riducono significativamente il rischio di complicanze gravi legate a queste infezioni e contribuiscono a diminuire la pressione sugli ospedali, permettendo una migliore gestione delle risorse sanitarie».