Prevenzione, screening e visite gratuite con il camper dell'Asp di Palermo

Proseguono le attività di prossimità dell’Asp di Palermo che, questa mattina (21 novembre), è stata impegnata in due distinte iniziative. Alla Casa di cura la Maddalena ha fatto tappa il camper mammografico, mentre gli specialisti della prevenzione cardiovascolare sono tornati a Gangi per terminare di soddisfare l’enorme richiesta ricevuta in occasione dell’Open day dello scorso 5 novembre.

Sono state 61 le mammografie effettuate a bordo dell’unità mobile che ha stazionato nell’atrio della struttura oncologica di via San Lorenzo Colli, mentre 25 i Sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. A Gangi l’equipe della prevenzione cardiovascolare ha effettuato 37 prestazioni riscontrando, tra l’altro, una aritmia non nota.

Intanto domani, venerdì 22, e sabato 23 novembre, il camper della vaccinazione antinfluenzale tornerà in piazza Castelnuovo. L’orario al pubblico è stato fissato dalle 9,30 alle 16. Basterà presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione che rappresenta il mezzo sicuro ed efficace per prevenire l’influenza e ridurne le possibili complicanze, temibili soprattutto per le persone con malattie croniche o anziane.