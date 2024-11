Asp di Palermo, partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale

È in corso la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Lo rende noto l’Asp Palermo. L’offerta è gratuita per tutti gli over 60 che potranno accedere ai centri vaccinali di Palermo e provincia muniti di un documento di riconoscimento, tutti i soggetti in età pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico, da diabete e altre malattie del metabolismo, da sindromi da malassorbimento intestinale; per queste categorie di utenti, sarà sufficiente esibire il documento o il numero di esenzione ticket per patologia, in mancanza, sarà necessario produrre la certificazione della patologia esistente, redatta dal medico curante, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, donne in gravidanza e bambini a partire dai 6 mesi di età, ricoverati nelle strutture per lungodegenti, operatori sanitari, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e determinate altre categorie di lavoratori, tra cui quelli a contatto con animali.