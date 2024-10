È entrata in funzione la nuova Tac del padiglione A dell’ospedale «Vincenzo Cervello» di Palermo. La nuova apparecchiatura, che sostituisce la precedente, già in funzione dal 2011, consentirà di avere a disposizione un sistema diagnostico di ultima generazione, estremamente affidabile in quanto dotata di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di ottimizzare al massimo la qualità dell’immagine e sarà utilizzabile anche per le cardio Tac.