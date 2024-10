Il Centro assistenza migranti del Civico di Palermo porta il nome di Lucia Pepe

Il centro assistenza sanitaria per le persone migranti che è al contempo anche l’unità operativa semplice di dipartimento Patologie infettive per le popolazioni vulnerabili, all’edifico 10B dell’ospedale Civico, porta il nome di Lucia Pepe. E a detta del responsabile Tullio Prestileo e di tutti coloro che l’hanno conosciuta e con lei hanno lavorato, non poteva essere altrimenti.

Lucia, donna dal cuore generoso e professionista esemplare, laureata in Lingue e Culture Moderne nel 2011 e in Lingue per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale nel 2015, ha dedicato la sua vita a diffondere valori di giustizia sociale e solidarietà. Nella sua breve ma intensa vita, perché a soli 34 anni (il 19 settembre 2023) una malattia l’ha portata via, è stata mediatrice culturale all’Asp e in tante altre realtà del territorio. Parlava con gli uomini e le donne che arrivavano da lontano in cerca di un futuro diverso e migliore e li aiutava ad esprimere i pensieri e i loro bisogni. Nelle loro lingue, i giovani venuti dal mare, raccontavano a Lucia i rischi che avevano corso per arrivare in Sicilia. E lei li faceva sentire a casa, spiegava loro come fare ad avere un’identità anche sui documenti, come curarsi, come cercare un lavoro, come trovare un posto in questo nuovo mondo.