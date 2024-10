Visite gratuite all’Unione italiana ciechi di Palermo in occasione della Giornata mondiale della vista

La vista è un dono prezioso, pertanto va protetta sempre. Anche quest’anno in occasione della Giornata mondiale della vista, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità con la collaborazione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Palermo, giovedì 10 ottobre, presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione visiva dell’Ente, in via Manzoni, saranno effettuati screening gratuiti per tutti, adulti e bambini. Tutti i dettagli sono stati svelati in conferenza stampa.

«In questo momento nel mondo ci sono 280 milioni di persone non vedenti, nell’Unione Europea sono intorno ai 500 mila, in Italia 145 mila – dice Tommaso Di Gesaro, presidente di Uici Palermo -. Vi sono lunghe liste d’attesa per un esame o un intervento chirurgico perché ci sono poche risorse nell’organizzazione della sanità pubblica, quindi ancora meno si finanzia la prevenzione».

Le visite saranno a cura del medico Giandsandro Acciaro: «Continuiamo con questa attività di prevenzione al fine di dare una mano a tutti i cittadini. Molti non sanno di essere malati e quindi poterlo scoprire anche in queste giornate consente di avviare un processo sia di accertamento diagnostico che terapeutico per evitare conseguenze drammatiche».