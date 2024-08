Palermo, al Policlinico reimpiantato il braccio a un uomo: aveva subito l’amputazione dopo un incidente stradale

È fuori pericolo l’uomo che lo scorso 28 luglio era stato ricoverato al Policlinico di Palermo dopo un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo nel quale aveva riportato l’amputazione del braccio sinistro.

L’intervento di reimpianto dell’arto, eseguito dagli specialisti della Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico, è perfettamente riuscito e il paziente sta bene.

«Questo intervento è un esempio di ottima collaborazione che vede consolidata la posizione di primo piano del Policlinico Paolo Giaccone nell’ambito della traumatologia, in particolare come centro reimpianti, in Sicilia e nell’Italia meridionale - afferma la professoressa Adriana Cordova, (nella foto) direttrice dell’unità operativa complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva e del Dipartimento chirurgico dell’Azienda ospedaliera universitaria - Il percorso di riabilitazione della funzione del braccio in questo caso prevede altri delicati interventi chirurgici che la nostra equipe sta già programmando per garantire all’arto reimpiantato una buona funzionalità».