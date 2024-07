Dal pronto soccorso fino alla riabilitazione dopo l'intervento: al Policlinico di Palermo nasce il «percorso» per curare i traumi alla mano

Il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ha adottato il cosiddetto «Percorso diagnostico terapeutico assistenziale» per i traumi acuti della mano e dell’arto superiore in pazienti di età superiore a 14 anni. Un’iniziativa che servirà a «migliorare ulteriormente la qualità delle cure offerte dall’unità operativa complessa di Chirurgia plastica dell’Azienda ospedaliera universitaria», come spiegato in una nota.

«I traumi della mano e dell’arto superiore - spiega la professoressa Adriana Cordova (nella foto con il suo team), direttrice dell’unità - costituiscono il 20% circa degli accessi al pronto soccorso e circa il 70% delle urgenze presso l’Uoc di Chirurgia Plastica. Da qui l’esigenza di tradurre le linee guida della Chirurgia e della traumatologia della mano e dell’arto superiore in percorsi operativi». Il protocollo delinea tutte le fasi del percorso assistenziale, dall’accoglienza in pronto soccorso, alla diagnosi, al trattamento chirurgico o conservativo, fino alla riabilitazione e al follow-up all’interno dell’azienda ospedaliera.