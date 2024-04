A Palermo un incontro per parlare di autismo: «Argomento non più tabù, diffondere la cultura dell'inclusione»

L’autismo non è più un argomento tabù grazie al gradissimo lavoro delle famiglie, delle associazioni e delle scuole. Da anni gli istituti scolastici sono impegnati sul tema e anche quest’anno nell’ambito della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo talk e momenti di confronto hanno dominato la scena.

Questa mattina, nella struttura del Rita Levi Montalcini a Borgo Nuovo a Palermo, insegnati e ragazzi hanno dato vita ad un incontro per parlare di questa disabilità: grazie alla partecipazione dell’associazione ParlAutismo, genitori, professori e più piccoli hanno ascoltato le parole e le testimonianze delle famiglie direttamente coinvolte.

Con loro anche il Garante per i diritti delle persone con disabilità, Pasquale Di Maggio. «Quello che stiamo cercando di fare - ha spiegato Di Maggio - è diffondere la cultura all’inclusione: significa che questi momenti servono alla città per far capire che si può fare tanto. Certo non è in questi frangenti che si possono determinare i cambiamenti ma da qui si può prendere coscienza delle situazioni, fornendo comportamenti ed esempi positivi ai più piccoli all’interno della vita quotidiana». A prendere la parola anche Davide Corona, papà di un ragazzo affetto da autismo: «I figli sono espressione dei genitori, nel bene e nel male - sottolinea - se ci comportiamo male loro poi faranno anche peggio. Dobbiamo dar il buon esempio, sempre. Abbiamo detto tanto sul tema dell’amore e della comprensione - ha poi continuato - se ci troviamo davanti a ragazzi che fanno gesti inconsueti o assumono comportamenti sopra le righe, non dobbiamo giudicare o guardare. Dobbiamo capire che dietro c’è sofferenza e un gran lavoro dei genitori, dei terapisti e, tra i più importanti, della scuola».