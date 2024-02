A Palermo un poliambulatorio "sociale" per i quartieri Sant’Erasmo e Kalsa

«Questo progetto serve ad allargare l’offerta e l’assistenza per i quartiere limitrofi, cioè Sant'Erasmo e Kalsa. In questo modo riusciamo a portare più specializzazioni e servizi alla popolazione». Il poliambulatorio è composto da una sala d’aspetto e due stanze dove i medici potranno esercitare. Semplici ma già arredate, funzionali e pronte a fornire ciò di cui medici e pazienti avranno bisogno, almeno nella forma base.

Alcuni dei servizi, per ragioni di attrezzature, verranno svolti negli studi dei medici volontari che si sono prestati al progetto sociale. «Già ad oggi abbiamo una lista di circa trenta persone che richiedono alcuni dei servizi», spiega Sergio Salomone, direttore sanitario della struttura che già dal 2015 opera all’interno dell’edificio, svolgendo attività di prevenzione nell’ambito di osteoporosi e ortopedia.

Un poliambulatorio sociale che porterà ai quartieri Sant’Erasmo e Kalsa di Palermo servizi di prossimità e consulenze mediche. Nei locali dell’istituto Padre Messina, in via Padre Messina Giovanni 1, nasce il progetto nato dalla sinergia tra la fondazione Casa lavoro e preghiera Padre Messina e l’associazione Crocerossine d’Italia Onlus.

«Ci tengo a sottolineare - prosegue il direttore sanitario - che non ci stiamo sostituendo al sistema sanitario. Siamo un punto d’approdo dove la gente può trovare aiuto, poi indirizzeremo verso ciò che sarà più appropriato».

All’inaugurazione della struttura erano presenti anche l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, sostenitrice della medicina di prossimità, e il professore Elio Cardinale, punto di riferimento della medicina regionale e nazionale.

«Il poliambulatorio - spiega Anna Di Marzo, rappresentante dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus - nasce per dare la possibilità agli abitanti del quartiere e non solo di avere l’opportunità di un consulto medico. Affianchiamo il sistema sanitario. La squadra è composta da un team medico di professionisti che abbracciano varie specializzazioni. Le crocerossine, proprio perché Onlus, hanno la possibilità di operare un tipo di intervento differente: operano sul territorio per la popolazione portando avanti quelli che sono gli obiettivi di assistenza socio sanitaria nell’ambito del territorio palermitano».