Covid e virus influenzale in agguato, l'infettivologo: «Mascherine necessarie per anziani e fragili»

Torna a far paura il Covid che, insieme al virus influenzale, sta mettendo in ginocchio bambini ed anziani soprattutto. Antonio Cascio, direttore dell’unità operativa di Malattie infettive del policlinico di Palermo. «Con l’inoltrarsi dell’inverno sono sempre più frequenti le diagnosi di Covid e di influenza. Era assolutamente prevedibile ed è per questo che da un po’ di tempo raccomandiamo il richiamo delle vaccinazioni contro l’influenza e contro il Covid. Tanto più si è anziani – raccomanda Cascio – tanto più precocemente queste vaccinazioni devono essere fatte».

Il medico ricorda anche che c’è l’opportunità di ricorrere a terapie specifiche in caso si contragga il Covid. «Esistono anche - spiega - delle terapie efficaci. È quindi importante che tutte le persone anziane e fragili, ma non solo loro, facciano il tampone nel momento in cui si presentino dei sintomi influenzali. In caso di positività, bisogna contattare subito il medico curante che valuterà l’opportunità di prescrivere tali terapie». Da raccomandare sempre il distanziamento e la protezione. «Nel caso in cui queste persone dovessero risultare positive - prosegue l'infettivologo Cascio - dovrebbero stare lontano da persone fragili e anziane. In questo periodo quindi si ricomincia giustamente a parlare di mascherine che sono un mezzo efficace per evitare la diffusione del virus. Ed è necessario consigliarle sempre quando persone fragili o anziane si recano in luoghi affollati».