Nuova cardiochirurgia pediatrica a Palermo: «Il Civico e il Policlinico San Donato di Milano realtà gemelle»

Policlinico San Donato di Milano e Civico di Palermo realtà gemelle. Alessandro Giamberti lo dice con la soddisfazione di chi è pronto per una nuova missione. A lui, che è già direttore della Cardiochirurgia Pediatrica del San Donato, spetta ora il compito di guidare anche il nuovo reparto del Civico, realizzato e gestito in collaborazione con il Gruppo San Donato.

«Siamo molto felici di quello che abbiamo creato - dice nel video di Marco Gullà -. Il nostro obiettivo è garantire la continuità della qualità e dell'eccellenza dei professionisti che lavorano nell'équipe. Da questo momento, e per i prossimi anni, il Policlinico San Donato e il Civico sono due realtà gemelle».

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parla di «progetto di eccellenza, una realtà che ritorna dopo tanti anni nel capoluogo siciliano. Non ci saranno più viaggi della speranza per i piccoli pazienti siciliani e questo è un grande passo in avanti. Diamo sicurezza anche alle famiglie dei bambini in cura, che potranno affrontare le situazioni più complicate sapendo di essere assistiti al meglio e con attorno le persone care. Tutto questo si collega anche al grande progetto del polo pediatrico di Palermo: a breve partiranno i finanziamenti».

Il 4 e il 5 luglio sono già stati effettuati i primi due interventi nella nuova struttura: la chiusura di un difetto interatriale in un paziente congenito adulto e una correzione in toracotomia di anello vascolare su un bambino di tre anni. «Entrambi i pazienti - spiega l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo - sono siciliani ed erano in lista d'attesa per essere operati al Policlinico San Donato di Milano. Siamo certi che, in un più ampio disegno temporale, la cardiochirurgia pediatrica di Palermo diventerà sempre più autonoma e sarà caratterizzata dagli altissimi livelli che hanno caratterizzato la storia di questo reparto».

L’équipe medica è composta da: quattro cardiochirurghi, undici anestesisti/rianimatori, cinque perfusionisti, due cardiologi, 47 infermieri, 15 operatori socio-sanitari. «Siamo onorati di prendere parte a questo grande progetto che consente dopo tanti anni la riapertura del reparto di cardiochirurgia pediatrica del Civico - aggiunge Kamel Ghribi, presidente del Policlinico San Donato e vicepresidente del Gruppo San Donato -. Questo denota che quando le eccellenze del pubblico e del privato si incontrano non possono che nascere iniziative virtuose, volte a migliorare l’assistenza sanitaria e soprattutto la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie».

La nuova unità si trova al secondo piano del padiglione 12 dell’ospedale Civico di Palermo, già in precedenza destinato all'attività di cardiochirurgia pediatrica. I posti letto disponibili sono diciannove: undici per pazienti pediatrici e pazienti adulti che presentino patologie cardiache dalla nascita, tre neonatali e cinque di terapia intensiva.

«Una sinergia concreta, un collegamento funzionale che sta dando risultati importantissimi - è il commento del direttore generale del Civico Roberto Colletti -. Proseguiremo su questa strada, cercando di costruire un gruppo sempre più affiatato e con una formazione e competenze eccellenti».

Il complesso operatorio ha a disposizione due sale operatorie, dotate di tutte le apparecchiature più recenti, e una terza sala è in corso di ristrutturazione e sarà pronta a breve. All'interno della nuova unità operativa, tra i macchinari specialistici, ci sono anche due strumenti per la circolazione extracorporea e due apparecchi Ecmo (Ossigenatore extracorporeo a membrana) di ultima generazione. Sono disponibili, inoltre, due angiografi, mentre una terza sala angiografica è in corso di definizione.