Palermo, una seduta di screening cardiovascolare al centro San Carlo della Caritas

Il Distretto Rotary Sicilia-Malta da due anni porta avanti un progetto di service dal titolo Questioni di Cuore. Il presidente Fabio Triolo si prefigge due principali obiettivi: il primo è effettuare screening cardiovascolari gratuiti in centri sensibili, il secondo consiste nella formazione e sensibilizzazione in alcuni istituti scolastici sulla prevenzione cardiovascolare e della morte improvvisa e sui benefici dell’attività sportiva svolta in sicurezza.

Lunedi 24 aprile sarà effettuata una seduta di screening cardiovascolare presso il centro San Carlo (vicolo San Carlo) della Caritas di Palermo, centro che da tanti anni si occupa di soggetti in difficoltà. Le visite saranno effettuate dai dottori Fabio Triolo, Celeste Vullo e Paolo Zarcone.

«Da due anni - dice Triolo - stiamo portando avanti diverse attività di servizio in punti sensibili del territorio siciliano, cercando di aiutare chi ha già una patologia cardiovascolare nota o sospetta ma che ha difficoltà a poter effettuare una visita cardiologica. Inoltre, abbiamo portato avanti un contributo formativo nelle scuole e nei giovani con programmi di prevenzione cardiovascolare ed abbiamo acquistato defibrillatori consegnati in punti strategici del territorio».

