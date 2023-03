Giornata del rene, visite gratuite al Civico e all'Ospedale dei Bambini di Palermo

Visite e screening gratuiti sono state organizzate nella Giornata mondiale del rene all’azienda sanitaria Civico di Palermo. Piccoli e grandi pazienti sono stati presi in cura sia nel reparto di pediatria a indirizzo nefrologico e dialisi pediatrica dell’ospedale Di Cristina diretto da Maria Michela D’Alessandro e sia nel reparto di nefrologia abilitata al Trapianto dell’ospedale Civico, diretto da Angelo Ferrantelli.

All’ospedale dei Bambini sono state eseguite 32 visite e screening che hanno evidenziato 3 sospette infezioni delle vie urinarie e 3 microematurie. È stato inoltre rilevato che 5 bambini erano in sovrappeso rispetto all’età. I piccoli pazienti sono stati accolti dai volontari dell’associazione «I piccoli Guerrieri» costituita da personale medico e infermieristico, nonché da familiari di piccoli pazienti nefropatici e dai medici volontari dell’ospedale dei Pupazzi, del Sism di Palermo. I pazienti adulti sono stati accolti nel reparto dell’ospedale Civico. Qui sono state effettuate 61 visite, di cui 31 informative e 30 nefrologiche {11 maschi e 19 femmine). Lo screening ha per messo di evidenziare 12 ipertensioni, 2 microematurie , 12 proteinurie e 8 sospette infezioni delle vie urinarie.

«L'Arnas Civico attua la presa in carico del paziente anche attraverso la promozione di queste giornate di prevenzione - dice Desirèe Farinella, responsabile della direzione medica dell’Ospedale dei Bambini -. All’ospedale pediatrico il prendersi cura si realizza anche attraverso la preziosa collaborazione delle associazioni. La qualità dell’accoglienza si conferma in processi diagnostici e successivamente terapeutici centrati sulla soluzione dei problemi di salute e capaci di soddisfare i diritti fondamentali del malato: essere informato e guidato, trovarsi in un ambiente a misura d’uomo, confortevole e professionale, attento anche alla prevenzione».

