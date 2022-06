Vaccini tradizionali, torna l'Open Day dell'Asp di Palermo

Torna nel fine settimana l’Open Day dell’Asp di Palermo dedicato alle vaccinazioni tradizionali degli adolescenti. L’azienda sanitaria aprirà le porte dei centri dell’ex Ipai, di via Onorato 6, e di Villa delle Ginestre, in via Castellana 145, a Palermo, sabato (18 giugno) e domenica (19 giugno) prossimi, dalle 9 alle 17, come si legge in una nota.

Basterà presentarsi accompagnati da un genitore e muniti del tesserino di vaccinazione, per ricevere, senza prenotazione, la somministrazione: anti Hpv, anti DTPa-polio, antiMeningococco B e ACWY e anti morbillo, parotite e rosolia (MPR) e varicella (MPRV). Altre iniziative verranno organizzate anche in provincia. L’attività dell’Open Day vaccinale viene curata da medici ed operatori sanitari del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Palermo.

