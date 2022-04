Riparazione della cartilagine, il Rimed di Palermo nominato «key innovator» dalla Commissione Ue

La Commissione Ue ha nominato il centro Rimed «key innovator» per la piattaforma di test meccanici per l’ingegneria della cartilagine, innovativo strumento per la lotta all’osteoartrite e alle patologie muscoloscheletriche, sviluppato dai ricercatori Riccardo Gottardi e Roberto Di Gesù. Il progetto Oactive, finanziato da Horizon 2020, ha visto la Fondazione Rimed impegnata insieme ad altri 12 partner europei nello sviluppo di modelli computerizzati avanzati e multi-scala per prevenire e curare in modo personalizzato l’osteoartrite, una malattia degenerativa della cartilagine che causa dolore articolare, limitazione della mobilità e riduce la qualità di vita dei pazienti. Gli scienziati di Rimed hanno sviluppato un modello osteocondrale ingegnerizzato arricchito di una componente vascolarizzata nella porzione ossea. I due ricercatori della Fondazione hanno inoltre messo a punto un modello stimuli-responsive di osteoartrite basato su tessuti nativi, che sarà impiegato per lo studio di nuovi approcci terapeutici.

«L’inclusione di Rimed tra i ‘key innovator’ europei potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione e suscitare l’interesse di potenziali investitori, oltre che dimostrare ad un pubblico globale il livello di innovazione - spiega Paolo Aquilanti, presidente della Fondazione Rimed - Risultati come questo rendono giustizia alla qualità del lavoro svolto dai nostri ricercatori e danno una misura di quelle che saranno le ricadute in termini di sviluppo economico e di miglioramento delle condizioni di salute che Rimed potrà generare con l’apertura del centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica a Carini».

