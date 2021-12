Monreale, riapre l’Hub vaccinale alla Chiesa di San Gaetano

Nella splendida cornice della Chiesa di San Gaetano, il Comune di Monreale in sinergia con Asp di Palermo, riproporrà giovedì 16 Dicembre dalle 9 alle 13,30 l’Hub Vaccinale per coloro che richiederanno i richiami delle terze dosi e dei nuovi vaccini per tutte le fasce d’età. A renderlo noto è il sindaco della città normanna Alberto Arcidiacono. Per la campagna vaccinale saranno impegnati medici, farmacisti, volontari e amministrativi in apposite postazioni per la somministrazione dei vaccini, l’anamnesi e il rilascio delle certificazioni. I cittadini inseriti nel piano vaccinale nazionale, residenti nel territorio monrealese, potranno inoltrare la loro prenotazione a partire da oggi giovedì 9 Dicembre fino a Domenica 12 Dicembre alle ore 24 sulla Home page del Comune di Monreale www.comune.monreale.pa.it nell’apposito link http://prenotazionevaccinocovidmonreale.somee.com/index.asp dove verrà assegnato il giorno e l'ora di convocazione con i relativi moduli di consenso, nota informativa sul vaccino e la scheda anamnestica da compilare e presentare ai medici incaricati all'accettazione. Tutte le richieste pervenute prima o dopo i termini di prenotazione verranno escluse.

