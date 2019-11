Yoga, feng shui e scienza del sé: a Palermo 5 incontri dedicati al BenEssere

Ritrovare sé stessi e la propria felicità lungo un percorso di autoconoscenza. Questo il fulcro del ciclo di incontri, dal titolo “La mappa del te(s)oro”, in programma a Palermo dal 30 novembre 2019 al 16 maggio 2020.

Cinque gli appuntamenti dedicati al benessere psicofisico da ricercare nella vita di tutti i giorni, sul posto di lavoro, nelle relazioni interpersonali, a tavola e nella cura del corpo. L’esigenza nasce dalla constatazione che sono sempre di più coloro che trascorrono la vita senza riconoscersi pienamente in essa. Simbolo dell’evento è proprio la bussola con la quale individuare la giusta direzione da seguire per imparare a guardarsi veramente, per indirizzare i propri obiettivi, per riconoscere le proprie emozioni e infine trasformarle in strumenti utili per una reale crescita personale.

Tutte abilità che si possono acquisire e allenare in maniera efficace per vivere bene con sé e con gli altri, ritrovare fiducia e coraggio e progettare un solido proposito di vita, intrecciando le competenze provenienti da yoga, feng shui, “scienza del sé”, ri-evoluzione motoria e nutrizione consapevole.

Il viaggio per tappe, non solo teoriche ma soprattutto pratiche, mette in sinergia completa e integra nello stesso momento discipline antiche. Nello specifico, le lezioni di yoga, condotte da Roberta Varvara, condurranno alla scoperta di particolari asana e della meditazione.

Si proseguirà poi con lo studio e l’approfondimento delle cinque energie, proprie della medicina tradizionale cinese e alla base del feng shui. Legno, fuoco, terra, metallo e acqua si intrecciano e aiutano a decodificare tutto ciò che ci circonda e a compiere le scelte migliori nella vita di tutti i giorni.

“Le cinque energie sono, come i colori primari, strumenti base di decodifica – spiega Anna Franca Iannello, architetto e consulente chue style feng shui –. Ognuno di noi nasce con una precisa composizione energetica che che caratterizza la persona sul piano energetico, emotivo e fisico. Conoscerla, attraverso il ba zi, è fondamentale per scoprire punti di forza e debolezza e saperli modulare”.

Tra le discipline di nuova concezione c’è la “scienza del sé”, strettamente connessa con il personal empowerment che ha l’obiettivo, tra l’altro, di stimolare la crescita dell’autoconsapevolezza. “Non è necessario cercare al di fuori di noi ciò che ci serve per essere felici, perché è tutto dentro di noi – sottolinea Letizia Russo, formatrice della “scienza del sé”-. Per realizzare un piano per la vita, si inizia con l’individuazione dei propri bisogni e valori, per continuare con l’analisi delle proprie emozioni e degli effetti che esse hanno sull’individuo, concentrando l’attenzione anche sullo studio delle cosiddette convinzioni limitanti presenti talvolta nella società e nella famiglia e che potrebbero non essere allineate con il proprio sé più profondo”.

Durante ogni incontro si entrerà in contatto anche con la ri-evoluzione motoria, ideata da Francesco Atanasio, che interpreta ogni emozione in funzione del movimento e viceversa. Tra le due sessioni mattutina e pomeridiana, sarà offerto il pranzo accompagnato da informazioni sulla nutrizione consapevole ovvero su come imparare a scegliere i cibi per implementare il proprio benessere.

