A Palermo un team multidisciplinare per l’accretismo placentare

Un team multidisciplinare per l’accretismo placentare. L’Azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo in prima linea per il trattamento di questa anomalia dell’impianto placentare, una delle più severe forme di emorragia durante il parto.

È infatti pienamente operativa un’equipe composta da ginecologi, anestesisti, neonatologi e radiologi interventisti, oltre a personale ostetrico e infermieristico dedicato, punto di riferimento in Sicilia, che nell’ultimo anno è la struttura ospedaliera siciliana che ha trattato il maggior numero di casi in Italia e in Europa. Sono state finora eseguite 18 procedure tutte andate a buon fine senza alcuna complicanza e portando a termine la gravidanza.

"Un team costituito da professionisti di grande valore - sottolinea il direttore generale, Walter Messina - che offre un servizio importante per l’utenza, consentendo di ridurre in maniera considerevole i rischi materni legati alla condizione uterina e i rischi neonatali riferiti all’età gestazionale".

