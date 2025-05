Il consigliere Ottavio Zacco aderisce a Grande Sicilia

Il consigliere comunale Ottavio Zacco e presidente della Commissione Attività produttive aderisce al movimento Grande Sicilia del sindaco Roberto Lagalla.

«Esprimo il mio apprezzamento per l’adesione al gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo del consigliere Zacco - dice il sindaco Lagalla -, figura che da sempre si spende con sensibilità e spirito di servizio nel contatto con le realtà del territorio, in particolare quelle che fanno riferimento al tessuto produttivo della città, facilitando un proficuo canale di comunicazione e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione attiva. Nell’ottica del nuovo percorso intrapreso dal gruppo civico di Lavoriamo per Palermo nel movimento politico di Grande Sicilia, sono convinto che l’esperienza del consigliere Zacco, al quale auguro buon lavoro, potrà aiutare l’attività di radicamento nel territorio con l’obiettivo di instaurare un rapporto sempre più consolidato con i cittadini».