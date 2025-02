Voto nelle ex Province, intesa nella maggioranza: candidati unici ma liste separate

Da un lato il malumore degli alleati verso Fratelli d’Italia per aver ostacolato a Roma la riforma che avrebbe reintrodotto l’elezione diretta nelle ex Province. Dall’altro un accordo che modifica un po’ i piani iniziali di Forza Italia in vista delle elezioni nei Liberi Consorzi e nelle Città Metropolitane, che delle Province sono gli eredi mai ufficialmente nati.

Il vertice di maggioranza è durato oltre 4 ore. È passata la proposta di Schifani e del coordinatore forzista Marcello Caruso sulla data (27 aprile) delle elezioni di secondo livello, che chiameranno al voto solo i sindaci e i consiglieri dei Comuni della provincia. Ma rispetto alla proposta iniziale di Forza Italia che, era quella di presentare candidati presidenti unitari e un listone unico per i consigli, i leader del centrodestra hanno scelto di andare col proprio simbolo e con liste autonome.

«La coalizione di centrodestra si presenterà compatta alle prossime provinciali per la scelta dei presidenti che saranno scelti in modo da dare spazio anche alle sensibilità dei territori», recita la nota finale siglata da Marcello Caruso (Forza Italia), Nino Germanà (Lega), Salvo Pogliese (Fratelli d'Italia), Massimo Dell'Utri (Noi moderati), Fabio Mancuso (Movimento per l'autonomia) e Stefano Cirillo (Democrazia cristiana).