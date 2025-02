Palermo, Cub Trasporti proclama 24 ore di sciopero all'Amat per domenica 9 febbraio

Il sindacato della Cub Trasporti Palermo ha proclamato 24 ore di sciopero all'Amat per domenica 9 febbraio, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico urbano. Lo comunica il segretario generale Antonio Vitale. Il documento denuncia il mancato avanzamento del piano industriale e del contratto di servizio, nonché il protrarsi di diverse vertenze sindacali avviate nel marzo 2023 in assenza di risposte istituzionali e di un miglioramento delle condizioni lavorative.

Il comunicato mette in evidenzia il piano industriale dell’azienda già pronto per l’approvazione a marzo 2024, ma non ancora formalmente adottato. Il contratto di servizio, necessario per regolare il rapporto tra Amat e il Comune di Palermo, non è stato finalizzato nei tempi previsti, creando incertezza sulla gestione del trasporto pubblico. Con l’assenza di questi strumenti strategici si ostacola il rilancio dell’azienda e si rischia di compromettere l’efficienza e la qualità del servizio offerto alla cittadinanza. La Cub Trasporti sottolinea che, nonostante quasi due anni di lotta e numerose manifestazioni con elevata partecipazione dei lavoratori, non sono state ottenute risposte concrete dalle istituzioni.