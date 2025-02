Pnrr, sono 48 i progetti in corso d'opera del comune di Palermo

Sono 48 i progetti Pnrr del Comune di Palermo già realizzati, in corso d’opera e programmati nel breve futuro e finanziati con una somma di poco superiore ai 174 milioni e 200 mila euro. Ampio il ventaglio dei settori, contenuti in un report che interessano territorio e cittadinanza, ovvero verde urbano, strade e viabilità, tematiche sociali, sport e inclusione, mobilità, edilizia scolastica, innovazione digitale, piani urbani integrati, riqualificazione dei beni confiscati e rigenerazione urbana. Lo dice il comune di Palermo.

"Questo report - ha commentato il sindaco Roberto Lagalla - serve per informare la città sullo stato di avanzamento dei progetti che rappresentano una straordinaria opportunità di sviluppo e modernizzazione con investimenti strategici in infrastrutture, ambiente, digitalizzazione, salute e inclusione sociale. Pur con tutte le difficoltà che stanno riscontrando le amministrazioni locali, il Comune di Palermo, da oltre due anni, sta correndo per realizzare le 48 opere, di cui una trentina, circal'80% dei progetti, gode di buona salute, con l’obiettivo di rispettare i termini di consegna e di questo ringrazio la direzione generale e l’Area di Programmazione dei fondi extra-comunali che stanno anche lavorando per superare le criticità. Un lavoro che ha permesso, nei mesi scorsi, anche di riproteggere con altre fonti di finanziamento le opere che non sarebbero riuscite a rispettare i tempi di ultimazione previsti dal Pnrr, perché l’obiettivo dell’amministrazione è quello di

riuscire a realizzare tutti gli interventi».