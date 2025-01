Palermo, via allo scavo per la piscina del gruppo Zamparini al Conca d'Oro

Le ruspe sono entrate in azione nell'area del centro commerciale Conca d'Oro. L'impresa individuata dal gruppo Zamparini per la costruzione della piscina si è già messa al lavoro e sta sistemando la zona del cantiere. Successivamente procederà con lo scavo che dovrà ospitare la vasca. L'opera si sta realizzando in virtù di una convenzione sottoscritta il 9 maggio 2009 fra l’Immobiliare Malu Spa e il Comune a compensazione delle agevolazioni dell'amministrazione per la realizzazione del centro commerciale. La nuova vasca sarebbe dovuta essere l’alternativa alla piscina comunale di viale del Fante, chiusa per i lavori di ristrutturazione fino al giugno dell'anno prossimo.

La prima data di inizio lavori risale al 20 giugno dell’anno scorso, poi rinviata a settembre, novembre e per ultimo dicembre. Di mese in mese, l’apertura del cantiere è sempre slittata. In realtà il permesso di costruire a cura del Comune è arrivato solamente a dicembre. Da quel momento, tutto è diventato più facile sino all'epilogo di queste ore.