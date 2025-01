Sanità in Sicilia, Faraoni: «Occorre attivare tutti i posti letto negli ospedali»

«Sicuramente i pronto soccorso sono i punti di maggiore attenzione, ma non vanno presi in considerazione solo quelli. Non risolverò, infatti, mai le problematiche dei pronto soccorso se prima non risolvo le questioni attinenti alla piena attivazione dei posti letto, che si trovano all’interno di ogni ospedale e la correlata attività sul territorio, che possa comportare un ricorso all’ospedale solo quando ciò sia effettivamente necessario». Così l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, parlando a margine di un convegno a Villa Igiea a Palermo.

«È chiaro che il bisogno del cittadino va governato - prosegue - dobbiamo saper prenderci in carico soprattutto i cronici, i fragili e poterli governare nel loro percorso di salute, affinché loro sappiamo che ci sia un’organizzazione che li segua. Non bisogna lasciare al cittadino il compito di andare a sbattere per trovare una risposta di salute, che da solo magari alla fine trova, ma lo fa creando duplicazioni di percorso e di sistemi di intervento. La prima preoccupazione che ho avuto dal mio insediamento - spiega Faraoni - è stata quella di coinvolgere tutte le direzioni generali delle aziende sanitarie. Abbiamo messo a punto, insieme, quelle che sono le nostre conoscenze per affrontare i problemi della sanità pubblica, che - conclude l’assessore - non sono la carenza di posti letto ma organizzare le funzioni ospedaliere verso una visione che deve portare alla qualità delle procedure e delle relazioni che esistono all’interno di un’ospedale».