Palermo, la prima uscita pubblica dell'assessore alla Sanità Faraoni: «Un incarico che devo dimostrare di meritare»

«Ringrazio Schifani per la stima e la fiducia che ha riposto nel mio lavoro. Ha avuto coraggio, perché in questo momento, da parte mia lasciare una grande azienda come l’Asp, comporta una grande responsabilità. È un incarico che devo ancora dimostrare di poter meritare». Così l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, alla sua prima uscita pubblica dopo l’insediamento, intervenendo al convegno su La minaccia cibernetica al settore sanitariò organizzato dalla Regione Siciliana a Villa Igiea, a Palermo.